Ağrı'da 30 Kıbrıs Gazisine madalyaları verildi

Ağrı'da Kıbrıs Barış Harekâtına katılmış ve gazi olmuş 30 gaziye düzenlenen törenle madalya verildi.

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen Kıbrıs Gazileri Tvcih Madalya ve Berat törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Faruk Metin, İl jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Vekili Taceddin Çelebi, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Gaziler ve Gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim yaptı.

Açılış konuşmasının ardından konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Kıbrıs Barış harekâtının önemine değinerek, “Kıbrıs yakın tarihimizde milletimiz için çok önemli bir yer tutan ve savaşı destanlara, şiirlere konu olmuş ve ülkemizin her ilinden her ilçesinden, her bölgesinden, her karış toprağından askerimizin Barış Harekâtına katıldığı bir yerdir. Yakın zamana kadar büyük çoğunluğunun hayatta olduğu, yakın tarihimizde bizim için harekât başlayıncaya kadar bir kanayan yara iken, harekatla birlikte gurur abidesi olmuş, destansı bir mücadele verilen, çoğu zaman fizik kurallarıyla da açıklanamayan kahramanlık destanları yazılmış o savaşta şehit düşmüş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi de gururla onurla hep anmışız, anmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığımız tarafından da sizlerin maddi olarak ölçülemeyen ve oraya hakikaten şehadet şerbetini içmek arzusuyla gidip, Gazilik mertebesine ulaşarak dönen sizlere bu şanlı mücadelede gösterdiğiniz başarının karşılığı olarak Madalya tevcih edilmesi öngörülmüş ve biz bu gün zatıâlilerinin ildeki temsilcisi olarak, sizlere bu gurur verici torunlarınıza, çocuklarınıza, eş dostunuza ve her kese gururla göstereceği bu madalyayı tevcih etmek üzere buradayız” dedi.

Tören, Vali Elban'ın konuşmasının ardından protokol üyelerinin Gazilere madalyalarını takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.