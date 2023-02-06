Ağrı'da 321 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı'da 2 gündür aralıksız yağan kar sebebi ile 321 köy yolu ulaşıma kapandı, şehir merkezi kar altında kaldı.

Ağrı, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle adeta kar altında kaldı. Kar yüzünden ulaşıma kapanan merkez ve ilçelere bağlı olan toplam 321 köy yollarının açılması için İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı.