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Ağrı'da 35 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da polisin yaptığı denetimlerde bir tırda yapılan aramada 35 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'da polisin yaptığı denetimlerde bir tırda yapılan aramada 35 kilo eroin ele geçirildi.


Ağrı Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz Şeker Kavşağı uygulama noktasında durdurulan bir tırda Narkotik Madde Arama Köpeği 'Sezar'ın dışarıdan tepki vermesi üzerine yapılan arama sonucunda 35 kilo maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tırın sürücüsü İran uyruklu şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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