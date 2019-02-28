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Ağrı'da 351 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 351 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 351 köy yolu ise ulaşıma kapandı.


Ağrı'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde vatandaşlar evlerinin önündeki karları temizlerken, araçlar da karla kaplandı. İl genelinde 351 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yoğun kar yağışından dolayı il merkezi ile Hamur, Tutak, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde okullara bir gün süre ile ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

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