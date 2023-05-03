Ağrı'da 397 adet insan saçı ele geçirildi

Ağrı'da bir yolcu minibüsünde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan 397 adet orijinal insan saçı ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada, yolcu olarak araçta bulunan bir şahsa ait poşetler içerisine koli bantları ile gizlenmiş ve piyasaya değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 397 adet gümrük işlemlerine tabi tutulmamış orijinal insan saçı ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.