İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da 4 bin yıllık toprak çömlekler ele geçirildi

Ağrı’daki bir evde, tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıllık 19 toprak çömlek ele geçirildi.

Ağrı'daki bir evde, tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıllık 19 toprak çömlek ele geçirildi.


Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bir kişinin evinde tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine şahsın evinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, yaklaşık 4 bin yıllık olduğu belirlenen 19 toprak çömlek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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