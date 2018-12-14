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Ağrı'da 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı’da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından 40 köy yolu ulaşıma kapandı.


Yoğun kar yağışı ve fırtınanın ardından günlük yaşamın olumsuz yönde etkilendiği Ağrı ve ilçelerinde köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 1, Diyadin'de 17 ve diğer ilçelerde 22 köyün yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele eylem planı çerçevesinde 24 saat vardiyalı olarak çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, 78 iş makinesi, 8 mobil ekip, 91 personel ile yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2 gün önce kapalı olan 80 köy yolunu dün gün boyunca açan ekipler, gece yolu kapanan 40 köy için de yol açma çalışması başlattı.

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