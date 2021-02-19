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Ağrı'da 49 suçtan kaydı olan kişi tutuklandı

Ağrı’da 49 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yakalandı.

Ağrı'da 49 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yakalandı.


Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Y adlı şahıs hakkında, Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Verilen kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. 49 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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