Ağrı'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası il finali yapıldı

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası il finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Ağrı il finali gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen turnuvaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler dereceye girebilmek için ter döktüğü yarışma sonunda, ilkokul öğrencileri; mangala kategorisinde Tutak Dikbıyık İlkokulu öğrencisi Beyza Yalçınkaya, q-bitz kategorisinde Merkez Serhat İlkokulu öğrencisi A. Kerem Kurt, equilibrio kategorisinde Hamur Aşağı Karabal Halis Özdemir İlkokulu öğrencisi Ahmet Salih Duru ve küre kategorisinde Doğubayazıt 14 Nisan İlkokulu öğrencisi Yusuf Muhammet Göktür birinci oldu. Ortaokul öğrencileri ise, mangala kategorisinde Merkez Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi İbrahim Aybay, reversi kategorisinde Tutak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sena, kulami kategorisinde Doğubayazıt Ahmedi Hani Ortaokulu öğrencisi Medine Işık ve küre kategorisinde Merkez Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Berat Kuştekin birinciliği elde etti. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında birinciliği elde eden öğrencilerin Türkiye finallerinde Ağrı'yı en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti. Daha sonra katılımcılar tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.