Ağrı'da 5. Geven Balı Festivali düzenlendi

Ağrı'da geleneksel Ağrı Geven Balı Festivali'nin 5'incisi düzenlendi.

Ağrı Millet Bahçesi'nde il protokolünün katılımıyla düzenlenen festivalin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta protokol üyeleri konuşma yaptı. Ağrı Valisi Osman Varol, arıcılığı bir avuç üreticiden ekonomiye ciddi katkı veren önemli bir sektör haline dönüştürdüklerini dile getirerek, “İşte bu festivalin 5'incisini gerçekleştiriyoruz ama bu süre içerisinde sayın vekilimizin ifade ettiği gibi nereden nereye gelindi. Bir avuç üreticiden onların işte bir şekilde hobi gibi başladığı bir işten diğer tarafta ekonomimize ciddi katkı veren önemli bir sektöre dönüşte. Tescilini aldık Geven balının. Bundan önceki dönemde yapılan çalışmalar, malımızın kalitesi sadece bizim övgümüzle değil, laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldu. Bütün değerleri ile hem doğal hem katkısı çok. Lezzetli, aranan bir ürün olduğu tescillenmiş, ispatlanmış oldu. Ben bu alanda da desteklerimizi tüm gücümüzle hem merkezi hükümetin olanaklarını seferber ederek hem de yerel yönetimlerimiz olarak da sizlere seferber ederek bu alanda da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ürün tanıtımı için elimizden geldiğince vekilimiz sinyali verdi, yakın zamanda yeni hasattan Ankara'ya da ulaşır mutlaka. Bunu tanıtabilmek için bir yandan orada vekilimiz, bir yandan belediyelerimiz, bir yandan biz sürekli olarak herkese sizin balınızı hediye olarak göndermeye çalışıyoruz. Nereye gitsek bizim en kıymetli şeyimiz balımız var deyip onu hediye ediyoruz. Biz buna devam edeceğiz, sizi desteklemeye devam edeceğiz. Siz de çalışmaya devam edin. Bu memleket her şeyin en güzeline layık. Her şeyin en iyisine layık“ dedi.

Tiyatro ve halk oyunları gösterileriyle devam eden programda Vali Varol, Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç'a plaket takdim etti. Daha sonra il protokol üyeleri bal standlarını ziyaret ederek, üreticilere çalışmalarında başarılar diledi.