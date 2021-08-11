İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da 50 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilogram eroin ele geçirildi.


Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak köyü sınırları içerisinde, sınır hattında 1'nci Mekanize Tugay Komutanlığı ile ortak yürütülen operasyonlarda 50 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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