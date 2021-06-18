Ağrı'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Hasankeyf Mahallesi sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.