Ağrı'da 53 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında toprağa gömülü vaziyette 53 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada: “ Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Türkiye-İran hudut hattında İran ülkesinden, yasadışı yollardan ülkemize sokulan uyuşturucu maddenin araziye gizlendiği bilgisinin öğrenilmesi üzerine, 17 Temmuz 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının birlikte düzenledikleri operasyon neticesinde Türkiye-İran hudut hattında toprağa gömülü vaziyette (53) kilogram uyuşturucu madde (eroin) ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.