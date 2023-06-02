Ağrı'da 6 ayrı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Ağrı'da 6 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayını çözen ekipler 2 kişiyi yakaladı, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağrı'da, 6 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar ve operasyonlar sonucunda, duvar boyası çalan ve çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunan B.K., markete ait buzdolabını kırarak hırsızlık yapan A.A., giyim mağazasından parfüm çalan H.K., yine bir giyim mağazasına girerek telefon çalan İ.K., büfeden 20 karton sigara çalan A.K., bir çay evinin korkuluğunu kırmak suretiyle çok sayıda sigara çalan M.K. isimli şahıslar tespit edildi.

Toplamda 6 farklı hırsızlık olayını bir günde çözen Hırsızlık Şube ekiplerinin, hırsızlık suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan 6 şahıstan B.K. ve A.K.'nin operasyon kapsamında yakaladığı ve işlemlerinin devam ettiği, ayrıca diğer tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiği bildirildi.