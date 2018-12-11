Ağrı'da 7 yıldır yürüyemeyen Ferhat 90 bin lira bulunursa yürüyebilecek

Ağrı'da 3 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden ve 7 yıldır tekerlekli sandalyede yaşama tutunan Ferhat Polat için hayırseverler tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalye İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve beraberindekilerle birlikte engelli Ferhat'a verildi. Baba Yıldırım Polat, “Para olsa çocuğumun hayatı kurtulabilir. Biz yapamıyoruz gücümüz yoktur. Doktorun dediğine göre 90 bin lira olursa çocuğumun hayatı kurtulabilir” dedi.

Ağrı merkezde yaşayan ve 2011 yılında çevre yolunda tırın çarpması sonucu belinden aşağısı tutmayan ve yürüyemeyen 10 yaşındaki Ferhat Polat 7 yıldır tekerlekli sandalyede hayata tutunuyor. Anne, babası ve kardeşlerinin desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayan Ferhat'a öğretmenler tarafından evde eğitim veriliyor. Yıllardır evde eğitim gören ve ilkokul 5'inci sınıfı okuyan Ferhat için 2 öğretmen harekete geçti. Ferhat'ın kullandığı tekerlekli sandalyenin eski ve kullanılamaz hale geldiğini fark eden öğretmenler ailenin de maddi yetersizlik nedeniyle yeni bir tekerlekli sandalye alamadığını görünce hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. Öğretmenlerin isteğine kayıtsız kalmayan bir grup hayırsever yeni aldıkları bir akülü tekerlekli sandalyeyi Ağrı'ya gönderdi. Tekerlekli sandalyeyi teslim alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve şube müdürleri ile birlikte Ferhat'ın ailesini ziyaret etti. Aile ile bir araya geldikten sonra Ferhat'a tekerlekli sandalyeyi veren Milli Eğitim Müdürü Tekin ve öğretmenler bir süre evde kalarak Ferhat ile yakından ilgilenip sohbet etti.

"Artık okula gidebilecek olması bizleri daha çok mutlu etti"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ferhat'ın yürüme yetisini kaybettiğini ve Ağrı'da Ferhat gibi birçok öğrencinin bulunduğuna işaret ederek onların bir an önce tespit edileceğini ve akülü tekerlekli sandalye temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

Ferhat'ın akülü tekerlekli sandalye ile okula gidebileceğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

“Tabi burada biz çok mutlu olduk. Çünkü Ferhat okula gitmek istiyor, fakat gidemiyor, dışarıda gezemiyor. Şu andan itibaren akülü arabası var. Dolayısıyla okula gidebilecek. Bu da bizi çok mutlu etti. Açıkçası Ferhat'ın çok zeki bir çocuk olduğunu da öğrendik. Ferhat okula gidemediği için evde eğitim alan bir öğrencimiz. Öğretmenlerimiz eve geliyorlar ve evde eğitim veriyorlar. Onlardan da Ferhat'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu öğrendik ve daha da çok mutlu olduk. Artık okula gidebilecek olması bizleri daha çok mutlu etti. Bundan sonra hem dışarıda arkadaşları ile oyun oynayabilecek hem de okula gidip arkadaşları ile oynayabilecek. Ferhat bundan sonra daha da başarılı olacak inşallah. Tedavi sürecinde de bizde inşallah elimizden geleni yapacağız. Ferhat'ın tedavisini biz de takip edeceğiz. Bu noktada yapabileceğimiz bir şey varsa bizler de yapacağız.”

"Bizim gücümüz yoktur. Doktorlar 90 bin liraya yakın para istediler"

Baba Yıldırım Polat, Ferhat için getirilen akülü tekerlekli sandalye başta öğretmenler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tekerlekli sandalye olmadığı zaman Ferhat'ın mağdur olduğunu ifade eden Polat, “Allah razı olsun devletten. Öğretmenler gelip evde çocuğa ders veriyorlar. Çocuk sahipsiz asfalta çıkmış araba vurmuş daha sonra adam kendisi Ferhat'ı alıp hastaneye götürmüş. Daha sonra devlet bizi hatalı buldu biz de bir şey yapamadık. Ferhat'ı 2 defa Erzurum'da üniversite hastanesine götürüp ameliyat ettirdik. Ameliyattan sonra Ankara'ya götürdük. Ankara'da tedavi oldu. Bir ay önce de İstanbul'da hastaneye götürdük. Doktor ‘bunun tedavisi yapılamıyor, sinir damarı tamamıyla çürümüş, bir şey yapamayız' dedi. Biz de bir şey yapamadık, Ağrı'ya geri döndük. Ankara'da bu doktordan önceki doktor da ‘Para olursa çocuğunuzun hayatı kurtulabilir' dedi. Bizim gücümüz yoktur. Doktorlar 90 bin liraya yakın para istediler. Maddi durumumuz yoktur. O zaman da kiradaydık. Geçimimizi zor yapıyorduk. Şu anda ev bizim ama durumumuz düşüktür” şeklinde konuştu.

"Okula da gitmek istiyorum artık, çok mutluyum"

Yeni bir tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için oldukça mutlu olduğunu anlatan Ferhat Polat ise, en büyük hayalinin okula gidip arkadaşları ile birlikte ders işlemek olduğunu belirtti.

Eski tekerlekli sandalye ile çok zorlandığını dile getiren Polat, şöyle konuştu: “Çok zorlanıyordum. Süremiyordum, çok zordu. Gezmek istiyorum. Dolaşmadığım yerleri görmek istiyorum. Evleri de görmek istiyorum."

"Şu araç sayesinde en azından kendisi okula gelebilecek"

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan ve Ferhat'a tekerlekli sandalye alımında yoğun çaba sarf eden Uğur Öztürk, okuldaki öğretmen ve idarecilerle birlikte Ferhat'a destek olmak için bir yol bulmaya karar verdiklerini vurguladı.

Hayırsever bir topluluk ile irtibata geçtiklerini aktaran Öztürk, “Kendileri ameliyat için ellerinde yeterli imkan olmadığını söylediler. Fakat bir akülü tekerlekli sandalye verebileceklerini söylediler. O şeklide sandalye de geldi. Öncesinde Ferhat'ı ziyaret etmiştim. Onunla tanışmıştım. Kendisinin buna ihtiyacı olduğunu da görmüştük. Biz daha önce Ferhat ile konuşurken kendisi ifade etmişti. ‘En çok da okula gelmek istiyorum, arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Öğretmenlerimle bir arada bulunmak istiyorum' demişti. Şu araç sayesinden en azından kendisi okula gelebilecek. En güzel tarafı da bu. O açıdan çok iyi oldu” dedi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve öğretmenler tarafından Ferhat ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.