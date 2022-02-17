Ağrı'da 71 yeni ana sınıfının sembolik açılışı gerçekleştirildi

Osman Varol, kente kazandırılan 71 yeni ana sınıfının sembolik açılışını gerçekleştirdi.

Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulunda

düzenlenenSembolik Açılış Töreni'nde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak noktasında seferberlik ilan ettiklerini belirterek konuşmalarına başlayan Vali Dr. Osman Varol, “İlimizde ana sınıfı düzeyinde okullaşma oranını artırmak için özellikle son 4 ayda çok sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Açılışını yaptığımız bu ana sınıfımız ile birlikte toplam 71 tane yeni ana sınıfını ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni ana sınıflarımızla ilimizde yüzde 64 olan 5 yaş grubu okul öncesi okullaşma oranımızı yüzde 93'eçıkardık. Hedefimiz bir tane bile çocuğumuzun okul öncesi eğitimden mahrum olmamasını sağlamak ve oranımızı yüzde 100'e çıkarmak” dedi.

Konuşmalarının ardından çocuklarla kurdele keserek 71 ana sınıfının sembolik açılışını gerçekleştiren Vali Varol, yeni ana sınıflarının Ağrı'ya ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak açılışını yaptığı ana sınıfında inceleme gerçekleştirdi.

Programın gerçekleştirildiği Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulunda 1 ana sınıfı bulunurken yapılan yatırımlarla ana sınıfı sayısının 3'e çıkarıldığını belirten Vali Varol, ana sınıfından istifade eden 20 öğrencinin bulunduğu okulun kontenjanının 80'e çıkarıldığını vurgulayarak il merkezinde, ilçelerinde ve köylerindeçocukların eğitime erişiminin kolaylaştırıldığı bu yatırımların okullaşma oranının yükselmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Ana sınıfının açılışının ardından kütüphaneyi ziyaret ederek kitapların bizlere sunduğu kadim bilgiyi alıp kuşaklar arası köprüler kuran çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Varol, eğitimleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 1'inci sınıf öğrencileri ile sınıflarında bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, tek tek ilgilendiği öğrencilerle hobileri ve hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.