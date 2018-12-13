Ağrı'da 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köyün yolu ulaşıma kanadı. Ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimler ve ilçelerde zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Gece sabaha kadar durmadan yağan kar kent merkezinde 7, Hamur'da 20, Eleşkirt'te 10, Tutak'ta 16, Taşlıçay'da 9, Patnos'ta 8, Diyadin'de de 10 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi genel Sekreterliği tarafından dünden bu yana başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor. İlçelerde de çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler özellikle Taşlıçay ve Hamur'un dağlık köylerinde zaman zaman fırtınayla da mücadele ediyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.