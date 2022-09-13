Ağrı'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da bir araç içerisine gizlenmiş 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bölge trafik uygulama noktasında 34 HZ 4228 plaka sayılı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli B.E.Y. ise gözaltına alınarak işlem başlatıldı.