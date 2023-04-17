İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış Afyon sakızı yakalandı

Ağrı’da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı'da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.


Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Şeker Kavşağı Narkotik Uygulama Noktasında İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde, M.K (85) isimli şahsın vücuduna sarılmış halde saklanmış 3 bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Adli işlemler için gözaltına alınan şahsın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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