Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış Afyon sakızı yakalandı

Ağrı'da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Şeker Kavşağı Narkotik Uygulama Noktasında İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde, M.K (85) isimli şahsın vücuduna sarılmış halde saklanmış 3 bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Adli işlemler için gözaltına alınan şahsın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.