Ağrı'da 90 kişilik spor lisesi kontenjanına 385 öğrenci başvurdu

Ağrı Spor Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı yetenek sınavlarında 30'u kız 60'ı erkek toplam 90 kişilik kontenjana, 385 öğrenci başvurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına göre hijyen ve maske kontrolleri yapılarak spor salonuna alındığı özel yetenek sınavında öğrenciler dereceye girebilmek için ter döktü.

'Bu yıl ciddi bir katılım var'

Ağrı Spor Lisesi Özel Yetenek Sınavını yerinde takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin yaptığı açıklamada, Ağrı'nın son dönemlerde spor anlamında önemli başarılara imza attığını belirterek: "Şu ana kadar spor lisesi sınavına 385 müracaat oldu. Yaklaşık 90 öğrencimizi alacağız. Bu 90 kişilik kontenjanımız 30 kız, 60 erkek öğrenciden oluşuyor. Bu sene Spor Lisesi Özel Yetenek Sınavına ciddi bir katılım var. Tabi katılım sayısı arttıkça spor lisesine alınacak öğrencilerin kalitesi de artıyor. Bu yüzden bu katılım bizim için önemli. Tabi bu gün pandemi nedeni ile öğrencilerimizi sosyal mesafe kurallarına göre sınava alıyoruz. İnşallah Spor Lisesinde öğrenci sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki Ağrı spor anlamında özellikle son dönemlerde ciddi anlamda başarı grafiğini yükseltti. Biz de bu yüzden spor lisesini önemsiyoruz. Biz buradaki öğrencilerimizin özellikle mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmesini istiyoruz. Bu anlamda spor lisesini önemsiyoruz. Aynı zamanda spor lisesinin ilimizde spor alt yapısı anlamında da önemli bir yeri var. Bu anlamda da spor lisesi bizim için önemli. Tabi şu anda tesis konusunda eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri de gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'Hedefim Milli Takıma seçilmek'

Spor Lisesi Özel Yetenek Sınavına giren öğrencilerden Murat Karaboğa ise yaklaşık bir yıldır sınava hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

" Hedefim iyi bir derece ile 60 kişilk kontenjan arasına girebilmek. Bir yıldır spor lisesi sınavlarına hazırlanıyorum. Bu gün parkura gireceğiz. Bura da birçok arkadaşım geldi. Hepsi mücadele ediyoruz. Parkuru 40 saniyede bitirmeyi hedefliyorum. İlk olarak spor lisesini kazanıp ileri de iyi bir futbolcu olmayı istiyorum. Hedefim Milli Takıma seçilmek"

E-okul sistemi üzerinden başvuruların yapıldığı ve 4 aşamadan oluşan Ağrı Spor Lisesi Özel Yetenek Sınavında öğrenciler, ayırıcı sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanları ve spor öz geçmişleri dahil edilerek 90 kişilik kontenjana seçilecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 Cuma günü açıklanacak.