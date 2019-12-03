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Ağrı'da 90 personelle ‘Güven 04' uygulaması

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla "Güven 04" uygulaması gerçekleştirildi.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla "Güven 04" uygulaması gerçekleştirildi.



Ağrı Merkez Küpkıran Mahallesi'nde 90 personelin katılımı ile halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve güvenlik güçlerinin görünürlüğünün arttırılması amacıyla Güven 04 uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamaya İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de katıldı.

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