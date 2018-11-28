Ağrı'da 997 korsan kitap ele geçirildi

Ağrı’da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda usulüne uygun olmayan sahte bandrollü 997 korsan kitap ele geçirildi.
Ağrı'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda usulüne uygun olmayan sahte bandrollü 997 korsan kitap ele geçirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan kitap ticaretiyle mücadele kapsamında Leylekpınar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonda 997 korsan kitabın ele geçirildiği belirtildi.