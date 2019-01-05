Ağrı'da aç kurtlar şehre indi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı'da, doğada aç kalan kurtlar karınlarını doyurmak için Diyadin ilçe merkezine inerek yiyecek aramaya başladı. Sabaha doğru ilçe merkezinde çöplüklerde yiyecek arayan kurt sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonları İle kurtların fotoğrafını çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kurtları görünce şaşkınlık içerisinde olduklarını dile getiren ilçe sakinleri, kurtların karınlarını doyurmak için şehir merkezine indiğini ifade etti.