Ağrı'da aday öğretmenlerle yemekte biraraya gelindi

Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen yemek etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Özlem Çeçen ve İshak Hasanoğlu, Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve aday öğretmenler katıldı. İlk olarak aday öğretmenlere çiçek veren Turan, yemek öncesi öğretmenlere seslendi. Türkiye'de bir takım şeylerin değişmesinin ancak eğitimle olacağını belirten Turan, “Türkiye'yi ve dünyayı sizler değiştireceksiniz. Çocuklarımıza gençlerimize vereceğiniz bilgilerin yanı sıra vatanına, milletine faydalı, ahlaklı, dürüst, karşısındakinin hakkına hukukuna riayet eden, nazik, hoşgörülü insanlar yetiştirmek adına teslim almış olduğunuz bu çocuklar üzerinde çok büyük etkiniz ve emeğiniz olacaktır. Sizin yapacağınız bir yanlış hareket birçok çocuğa da kötü örnek olacaktır veya tam tersi güzel bir hareket onlara hayat boyunca rehberlik yapacaktır”dedi.