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Ağrı'da AFAD'dan çığ tatbikatı

Ağrı’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ tatbikatı düzenledi.

Ağrı'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ tatbikatı düzenledi.


Ağrı'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sivil toplum kuruluşları gönüllülerine yönelik çığ konusunda eğitim verdi. Ekipler, karla kaplı dağlık alanda Türk Kızılay, Beşir Derneği ve Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyesi arama-kurtarma gönüllülerine kar bilgisi, çığ bölgesine giriş, arama kurtarma, olay yeri yönetimi, kar katmanlarını inceleme ve çığ testlerini uygulamalı olarak gösterdi.

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