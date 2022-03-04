Ağrı'da afet tatbikatı düzenlendi

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem anı ve acil durumlar tahliye tatbikatı kapsamında Ağrı'da da "Afet tatbikatı, yarının hazırlığı” sloganıyla tatbikat düzenlendi.

Ağrı'da “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında Deprem Haftası dolayısıyla “Afet tatbikatı, yarının hazırlığı” sloganıyla deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme faaliyetleri ile tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde tatbikat düzenlendi. Deprem alarmının çalması ile başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak okuldan tahliye edildi. Tahliyenin ardından acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrencilerin oluşturdukları çemberlerde yoklamalar alındı. Can güvenliğinin sağlanmasının ardından artçı sarsıntılar olasılığı gözetilerek binalara girişin yasaklanması ile AFAD ekipleri tarafından yaşam çadırı kuruldu. Öğrencilerin çadır kurmayı da deneyimlediği tatbikatın sona ermesinin ardından arama kurtarma ekipmanları, kurulan stantlarla Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlere AFAD gönüllüleri tarafından tanıtıldı. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli yazılımlarla geliştirilen “AFAD Acil” mobil uygulamasının tanıtıldığı programda, uygulama sayesinde tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmanın son derece kolay olduğu vurgulandı.

Deprem tatbikatının ardından açıklamalarda bulunan Vali Varol, “Bugün, doğal afetlere hazırlık ve farkındalık düzeyimizi arttırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz Deprem Haftası'nda tüm Türkiye'de yapılan bu tatbikatların önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Herhangi bir doğal afetle karşılaştığımızda hazırlık seviyemizin en üst düzeyde olmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı en az hasarla afetlerden muhafaza etmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, İçişleri Bakanlığımızca 'Afet Tatbikat Yılı' olarak belirlenen 2022 yılını tatbikatlarla geçirmeyi planlıyoruz” dedi.