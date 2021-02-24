Ağrı'da "Ağrı STEM'le Öğreniyor" projesi hayata geçirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Ağrı STEM'le Öğreniyor" projesi kapsamında sınıf öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen 6 günlük STEM uygulamaları eğitimine katılan öğretmenlere belgelerini verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SERKA 2020 teknik destek programına sunulan ve destek almaya hak kazanan projelerden biri olan "Ağrı STEM'le Öğreniyor" projesi kapsamında Ocak ayı içerisinde 80 sınıf öğretmenine, 64 saat STEM uygulamaları eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan öğretmenlere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen belge dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Proje Koordinatörü Zülfinaz Şahin, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğretmenleri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlere katılım belgelerini takdim etti.