Ağrı'da Ahilik Haftası kutlandı

Ağrı'da, bu yıl 32'incisi düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Eski Van Caddesi'nde düzenlenen Ahilik Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odasınca düzenlenen programda vatandaşlara Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edildi.

Eski Van Caddesi'nde düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayati Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında Ağrı Valisi Elban, Ahilik Haftası kutlama heyetini makamında kabul etti.

Vali Süleyman Elban burada yaptığı konuşmasında, esnaflığın önemine dikkat çekerek:“Esnaflık devleti ayakta tutan bir teşkilattır. Selçuklu Devleti'nin kök salmasında ve uzun süre ayakta kalmasına esnaflık teşkilatı büyük rol oynamıştır. Yine aynı şekilde Anadolu dağıldığında çok süratli bir şekilde Osmanlı Devleti'nin ayağa kalk kalkmasına ve üç kıtada egemen olmasında esnaflık teşkilatın büyük etkisi olmuştur. Her zaman maddi ve manevi kalkınma işi esnaflara düşmüştür. Toplumun Ahlak, İnanç ve alışveriş açısından ve birçok açıdan yetiştirilmesi her zaman ahilik kültürüne ve esnaf teşkilatına düşmüştür. Ahilik kültürünün hatırlanır olması, anılması ve bunun vurgulanması esas yönünün ortaya çıkarılması açısından Ahilik Haftası oldukça önemlidir. Çünkü dünyamız kapitalist bir dünya ve maalesef her şeyin parasal bir karşılığı var. Esnaflık kültüründe bir parasal karşılığının olduğu zannediliyor. Ama öyle değil, esnaflık ayrı bir yaşam tarzıdır. O yüzden bir parasal değere indirgenmesi, çok hafife alınması esnaflık kültürünün yok sayılması anlamına gelir. Rabbim sizlere bol, hayırlı kazançlar nasip etsin. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk nasip etsin. Ahilik Haftanız da kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.