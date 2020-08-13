İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Ağrı’dan AK Parti’ye katılan 3 belediye başkanına parti rozetleri takıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Ağrı'dan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına parti rozetleri takıldı.


Ağrı'da AK Parti'ye geçen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk bugün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.


Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından belediye başkanlarına parti rozetleri AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından takıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.