Ağrı'da “Akademik Destek Eğitimi Sertifika Takdim Programı” düzenlendi

Osman Varol'un katılımlarıyla, “Akademik Destek Eğitimi Sertifika Takdim Programı” düzenlendi.

Ağrı Valiliğinin himayelerinde, Serhat Kalkınma Ajansının katkılarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerince öğretmenlere yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği akademik destek eğitiminin sertifika takdim programı Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Varol, “Devlet olarak sunduğumuz en önemli kamu hizmeti eğitim buna bağlı olarak da en önemli kamu çalışanlarımız öğretmenlerimizdir. Bütün çalışmalarımıza ve benliğimize işlemiş temel felsefemiz budur. Eğitim, insandan insana gerçekleşen bir süreçtir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin eğitimde başarı her zaman öğrenmek isteyen bireylerle öğretecek olan bireylerin bir araya gelmesi ile mümkün olur. Bu sebeple eğitim öğretimin %95'i öğretmen ve öğrenciden oluşurken %5'i müfredat, eğitim öğretim kurumları ve sağlanan kaynaklardan oluşmaktadır. Biz öğretmenlerimizi destekleyip öğrencilerimizin donanımını arttırma gayreti ile çalışıyor ve bu amaçla hayata geçirilen projeleri çok önemsiyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki öğretmenlerimizin yüksek motivasyonla çalışması, geleceğimizi daha parlak kılacaktır. Bu projeye katkı sunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine teşekkür ediyor, üniversitemizin birikimini kamu kurumlarımızın çalışmalarına aktarmanın bizlere güç verdiğini deneyimlediğimiz bu tür projelerin artmasını temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise” Valiliğimiz himayelerinde müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından toplamda üç yüz öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Akademik Destek Eğitim Programımız başarıyla tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin kendilerini tanımaları güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan bu eğitim programı ile daha güçlü daha başarılı bir eğitim ortamı oluşturulacaktır. Bu bağlamda öncelikle Valiliğimizce, Serhat Kalkınma Ajansına, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin farkındalık düzeyini arttırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunarak öğrencilerin akademik başarısını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde 700 öğretmenin katılımıyla düzenlenen akademik destek eğitimini başarı ile bitiren öğretmenlere düzenlenen programla sertifikaları takdim edildi. Düzenlenen programa Vali Varol'un yanı sıra İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı V./Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, SERKA İl Koordinatörü Gökhan Özince, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.