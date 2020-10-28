Ağrı'da altın rezervi bulunması Ağrılıları heyecanlandırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın “Ağrı'da ciddi bir altın rezervi bulduk” açıklaması, Ağrılı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından yapılan açıklamayı değerlendiren Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, haber karşısında Ağrı iş dünyası olarak oldukça heyecanlandıklarını ifade etti. Alpaslan, altın rezervinin bulunmasının ardından kente yapılacak yatırımların hem ülke hem de bölge ekonomisini canlandıracağını kaydederek, “TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan bu müjdeli haber Ağrılıları ciddi anlamda sevindirdi. Biz geçmişte her ne kadar Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın rezervlerinin olduğunu bilsek de bu kadar güçlü altın rezervlerinin olduğunu bilmiyorduk. Bu haber bizleri çok sevindirdi. Bulunan altın rezervi, Ağrı'nın ekonomik iklim havasını değiştirecektir. 400-500 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. İstihdam edilecek kişilerin Ağrı halkından seçilmesi durumunda daha çok mutlu olacağız. Bu yeraltı kaynaklarımızı, altın rezervlerimizi ve termal sularımızı turizm amaçlı kullandığımız zaman Ağrı ve 7 ilçesinin havası değişecektir. Belki bazı eksiklikler yaşıyoruz ama bu ekonomik kaynaklarla insanlarımız güçlenecek, ekonomik durumları iyi olacak ve bölgede ciddi yatırımlar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yapacağına göre bulunan altın rezervinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın konu ile ilgili açıklama yapacağını duyduğumuz zaman sevinçten uyuyamadık. Çalışacak insanlarımızın teknik personel dışında tamamının Ağrılı olması lazım. Hatta şöyle bir talebimiz var; gönül ister ki bu rezervler Ağrı'da işlendikten sonra Türkiye'ye yayılsın. Böyle bir durum Ağrı'ya farklı bir hava kazandıracaktır. Yer altındaki kaynaklarımızı yeryüzüne çıkaramadık maalesef ama bundan sonra yeryüzüne çıktıktan sonra bu kaynaklardan herkes faydalanacaktır. Buradan iş dünyası da faydalanacak, çalışan insanlarımız da faydalanacak. Yani biz bu pastanın her eve girebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ağrı'daki işsizlik oranlarında azalma yaşanacaktır"

Bulunan yer altı kaynağının bulunmaz bir nimet olduğunu dile getiren Ağrılı kuyumcu esnaflarından Vahdettin Turan, “Ağrı'nın gelişmesi, memleketimizin gelişmesi ve işsiz insanlar için bu haber bulunmaz bir nimettir. Ağrı ili için mükemmel bir gelişme olur. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladığı zaman Ağrı'daki işsizlik oranlarında da azalma yaşanacak. Ağrı'nın potansiyeli artacak. Bu gerçekleşirse bulunmaz bir kaynak olur” dedi.

“Ağrı'ya büyük bir katkısı olacaktır”

Altın rezervinin bulunmasının Ağrı'ya ve Türkiye'ye büyük katkılar sunacağını belirten Nafiz Şanlı adlı vatandaş ise, “Böyle bir yer altı kaynağının bulunmasının Ağrı'ya mutlaka bir katkısı olacaktır. Getirisi mutlaka olacaktır. Tabii ki asıl getirisi Türkiye'ye olacaktır ama Ağrı'ya da büyük bir katkısı olacaktır. Kırsal bölgelerde birçok kişinin iş sahibi olması mükemmel olur. Yer altı kaynaklarımız birer birer çıkıyor. Doğalgazımız çıkıyor. İnşallah buna petrol rezervi de eklenecektir. Allah'ın izniyle Türkiye çok güzel bir duruma gelecektir” şeklinde konuştu.