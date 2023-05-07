Ağrı'da Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon 80 Bin TL destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı'da faaliyet gösteren 34 amatör spor kulübüne 1 Milyon 80 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle gerçekleştirilen törenle nakdi yardımlar spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. 2 bin 500 Kişilik Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdulhalik Karabulut, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan, Vali yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan yardımcısı Özkan Aslan, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

“Her Zaman Amatör Kulüplerimizin Yanındayız”

Törende açılış konuşması yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ‘Amatör Spor Kulüplerine Yardım Programı' kapsamında ‘amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla' ilimizdeki amatör spor kulüplerine yaptığı nakdî yardımın tevdi edilmesi vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu toplantının amatör spor kulüplerimiz başta olmak üzere, Ağrı'mız için hayırlara ve başarılara vesile olmasını diliyorum.”

“Bugün, Ağrı'mız ve amatör spor kulüplerimiz açısından önemli bir gün. 1 Milyon 80 bin TL nakdî yardımın yapılacağı amatör spor kulüpleri, halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, onların zararlı faaliyetlerden ve ortamlardan uzak kalarak sağlıkla ve sporla yaşamayı karakter hâline getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal yarışmalarda illimizi, uluslar arası müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiriyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman amatör kulüplerimizin yanındayız. Geçmiş dönemlerde amatör kulüplere, bakanlığımız bünyesinde ciddi katkılar ve destekler sağlandı. Amatör spor kulüpleri Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. Amatör Spor Kulüpleri çok köklü, geniş ve özverinin sembolü bir camialardır. Türkiye'de sporun yükünü samimice omuzluyor ve sporun gelişimi için gayretle çalışıyor. Amatör spor kulüplerine verilen maddi ve manevi desteğimiz artarak devam edecektir. Bakanlık olarak Amatör Spor Kulüplerine güvenimiz her daim tam. İnşallah buradaki katılımcı ruhla el ele vererek bu başarılarımızı büyüteceğiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na ,İlimizde ki spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Valimiz Sayın Osman Varol'a İlimiz ve sporcularımız adına şükranlarımı sunarım.

Tüm sporcularımıza ve yöneticilerimize başarılar diliyor, yapılan desteğin Ağrı'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Vali Osman Varol ise yapmış olduğu açıklamada, “Amatör spor kulüplerimizin çok değerli idarecileri gönüllerini spora adamış kendilerini spora adamış kahramanlar olarak sizlere hitap etmek istiyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de gençlerimizin kendi enerjilerini doğru değerlendirebilmeleri için hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak doğru bir şekilde gelişebilmeleri için hayatlarını doğru yönlendirebilmeleri için erken yaşlarda mutlaka bir spor dalıyla ilgi ilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu alanda bizim sahadaki en büyük destekçimiz vakitlerini imkânlarını bu işe arayan gerçekten gönül vermiş amatör spor kulüplerimizin cefakâr vefakar yöneticileri ve antrenörleridir. Devletimiz ilgili bakanlığı ve yerel yönetimlerimizle ellerinden geldiğince amatör spor kulüplerimizin ayakta kalması gençlerimizin daha iyi imkan sunabilmeleri daha fazla alanda onları spor branşları ile buluşturabilmek için gayret göstermektedir.

Ben huzurlarınızda Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben kendi dönemimde benim burada bulunduğum 3 yıl içerisinde çok ciddi miktarlarda ilimize spor alanında altyapı yatırımları aldık. Gençlik ve Spor Bakanımız hiçbir talebimize hayır demedi.

Kulüplerimizi ayakta kalabilmesi için hem bir taraftan malzeme desteği hem de finansman destek sağlamamız gerekiyor.

Biz gençlerimize spor yapmak isteyen gençlerimize ne kadar imkân sağlasak azdır. Bizim bütün hedefimiz gayemiz serhat şehrimiz Ağrı'mızda, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde gelişmiş diyebileceğimiz büyükşehirlerinde gençlerimiz hangi imkânlara sahipse Ağrı'mızda en ucra köşesinde bulunan gençlerimiz aynı imkana sahip olsun hep bunun için çalıştık. Bu gün burada yapılan desteğin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Tören, Vali Varol ve protokol üyelerinin üzerinde 1 milyon 80 bin lira yazan sembolik çeki kulüp temsilcilerine takdim etmesiyle son buldu.