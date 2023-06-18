Ağrı'da amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtıldı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 42 amatör spor kulübü ile 36 altyapı takımına spor malzemesi dağıtıldı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde düzenlenen Spor Malzemesi Dağıtım Programında, malzeme dağıtımı öncesinde geride kalan sezonda başarılı olan spor kulüpleri ve sporculara kupa ve madalyaları da verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, kent genelinde her bir çocuk ve genci en az bir spor dalı ile buluşturmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

"Bizim gençlerimize fırsat verildiğinde her şeyin en iyisini başarabileceklerini biliyoruz"

Son yıllarda Ağrı'da spor alanında tesisleşme anlamında önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Vali Varol, “Bizler kamu olarak gençlerimizi korumak ve onları doğru karakterli biçimde geleceğe hazırlamak amacındayız. Bu alanda gençlerimize, çocuklarımıza sunabileceğimiz en önemli katkılardan bir tanesi de onların bir şekilde muhakkak bir spor dalı ile iştigal etmelerini sağlamak. Bu alanda yaptığımız ve yapabileceğimiz çok çeşitli çalışmalar mevcut. Bunu kategorize etmek mümkün. Spor alanında verilen desteklerin en üst düzeyi devlet ve hükümet desteğidir. Çok büyük kaynaklar gerektiren özellikle alt yapı ve spor tesisi alanında da devletimiz ve hükümetimiz özellikle Ağrı'ya çok büyük kaynaklar aktardı. Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendinin bundan 2 yıl önce ilimize yaptığı ziyaretinde tespit ettiğimiz eksikliklerin ve kendilerinden taleplerimiz sonrasında gerçekten ilimize yatırım seferberliği gerçekleştirildi. Bu gün yaklaşık 400 milyonluk bir rakamla çeşitli spor tesisleri inşa edildi ve inşa edilmeye devam ediyor. İlimizde gençlerimizin gerçekten çok önemli potansiyellere sahip olduğunu bilen Bakanlığımız ve onun buradaki birimleri, gençlerimize yatırım yapmak ve onlara imkan sağlamak için bu büyük kaynakları ayırarak bu yatırımları hayata geçirdi. Çok çeşitli alanlarda yatırım yaptık. Spor salonundan, yüzme havuzuna, yüzme havuzundan gençlik merkezine kadar. Bu arada ilimizde yakından takip ettiğimiz bir başka yüzme havuzu projesi de hayata geçecek. Temmuz ayının 4'ünde ihalesi yapılacak. Bizim gençlerimize fırsat verildiğinde her şeyin en iyisini başarabileceklerini bildiğimiz için bunu sürdüreceğiz ve yatırımlara devam edeceğiz. Tabi yenileri de gelecek. Malum cezaevinin şu an yıkılan yerine belki de bölgenin en önemli spor komplekslerinden bir tanesi inşa edilecek. Bu konuda da projelerimiz hazırlandı. Çalışmalar devam ediyor. Bizler gençlerimizi, çocuklarımızı, sporla iştigal etmek isteyen herkesi mutlaka ve mutlaka istediği tesise erişebileceği bir ortam oluşturmak için çabamızı devam ettireceğiz. Bunun yanında yerel yönetimlerimizin gerçekleştirdiği destekler de var. Özellikle belediye başkanlarımızın spor alanındaki tutkularını ve isteklerini biliyoruz. Onlarda ellerinden gelen bütün katkıyı gençlerimize sağlamaya gayret ediyorlar. Bütün gayemiz, gençlerimizi ve çocuklarımızı mutlaka bir spor dalı ile buluşturmak” dedi.

"Lisanslı sporcu sayımız önemli ölçüde arttı"

Törenin açılış konuşmasını yapan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ise kentte son yıllarda valilik öncülüğünde sporculara sağlanan malzeme destekleri ile gençlerin daha rahat spor yapma imkanına yakaladığını ifade ederek, “Bu gün burada sporun birleştirici gücünü bir kez daha bizlere gösteren bütün spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Dünyada sporu iki amaç için yapıyorlar. Birincisi dünyada spor yaparak para kazananlar var. Bir de bizim gibi bu işi amatör olarak spor yapmak amacıyla yapanlar var. Bizim belediyelerimizden, üniversitemizden ve yetkililerimizden sadece 3 talebimiz var. Bu taleplerimiz bize spor sahaları açın. Bu sahalara ücretsiz ulaşımımızı sağlayın ve en önemlisi bize spor malzemelerini teslim edin, biz çocuklarımızla sahalarımızı dolduralım. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bundan iki yıl önce yanı başımızdaki illerimizde dağıtılan malzemeleri gıpta ile izliyorduk. Onların bu dağıttıkları malzemeleri işin açıkçası kıskanıyorduk. Biz Sayın Valimize bu durumu arz ettiğimiz zaman geçen yıl destekleri ile Spor Bakanlığımız bizlere malzeme desteğinde bulundu. Yetmedi iki kere kendi söylemi ile çocuklarımıza spor malzemesi desteğinde bulundu. Bu desteklerde 2021 yılında destek olmayan sezonda 540 lisanslı sporcu sayımız, desteklerden sonra 870 sporcuya yükseldi. Bu yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir artış demek. 2022-23 sezonunda ise yine 1200'e varan bir artış yaşadık. Ben buradan Sayın Valimize ve katkı veren herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sporculara kupa ve madalyalarının takdim edildi. Daha sonra spor kulüplerine malzeme dağıtımı ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.

Düzenlenen Programa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, kurum amirleri, ilçe ve belde belediye başkanları, kulüp başkanları ve kentteki sporcular katıldı.