Ağrı'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Ağrı'da hasta sevkinden döndüğü öğrenilen ambulans kaza yapı. Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yeni yapılan Ağrı-Van Karayolu Hamur ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada Van'a hasta sevkinden dönen ambulans, sürücü T.K.'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü T.K. ile ambulansta bulunan sağlık personelleri S.A. ve S.P. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan yaralı sağlık personelleri, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı personelin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.