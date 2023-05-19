Ağrı'da “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi paneli düzenlendi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik panel düzenlendi.

Tutak ilçesinde Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. Sami Güçlü'nün himayelerinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında öğrencilere yönelik panel gerçekleştirildi. Tutak Öğretmenevi salonunda düzenlenen panele, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmi Karaoğlan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Aslan, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Ardından, panelist öğrenciler tarafından katılımcılara Cengiz Aytmatov, Mustafa Kutlu ve Tarık Buğra'nın eserlerinde konu aldıkları umut, inanç, savaş, sevgi gibi konular değerlendirilerek anlatıldı. Panel sonunda, panelin hazırlanmasına katkı sağlayan kişilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, başarılı sunum ve anlatımları ile panelist öğrencilere tebrik ederek katılım belgesi takdim etti.