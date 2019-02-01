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Ağrı'da “Antrenörlerle Değerlendirme” toplantısı yapıldı

Ağrı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, kurum bünyesinde çalışan antrenörlerle bir araya geldi.


Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleriyle Kamp Eğitim Merkezi toplantı salonunda Ocak ayı antrenör değerlendirme toplantısı yaptı.


Toplantıda; Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi, spor merkezleri, okul spor faaliyetleri ve sporcu sayısının arttırılmasına önem verilmesi konuları konuşuldu. Ayrıca toplantıda; antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile kurum bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde duruldu.


Toplantı sonunda Spor Şube Müdürü Cemil Budak, özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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