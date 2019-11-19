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Ağrı'da ara tatilde müzik ziyafeti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi müzik ekibi, ortaokul ve lise öğrencilere konser verdi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, il genelindeki tüm öğrencilere birbirinden güzel etkinlikler yapılmaya devam ediyor. 28 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinlikler öğrenci ve velilerinden büyük destek aldı. Memnuniyetlerini dile getiren veliler, öğrencileriyle birlikte etkinlere katılıyor. Ara tatil etkinlikleri kapsamında, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi müzik ekibi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kültür ve Kongre Merkezinde konser düzenlendi. Müzik ziyafetinde öğrenciler seslendirilen parçalara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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