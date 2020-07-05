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Ağrı'da asfalt çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Ekipler, normalleşme sürecinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Belediye başkanı Savcı Sayan, Kazım Karabekir Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yıl sonuna kadar asfaltlama işlemlerini tamamlayacaklarını belirtti.


Asfaltlama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Başkan Sayan, "Mahallelerimizde peyder pey devam eden asfalt işlemleri plent kaynaklı sıkıntılardan dolayı istediğimiz gibi ilerlemedi. Ancak yaptığımız görüşmeler neticesinde yıl sonuna kadar planladığımız gibi asfaltlama işlemlerini tamamlayacağız. Bunun yanında kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor" dedi.

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