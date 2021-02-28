Ağrı'da asırlık sevgi geleneği Kızılay tarafından sürdürülüyor

Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a bir iyilik geleneği olarak bilinen ve ihtiyaç sahibi bebeklere ve annelere ulaştırılan asırlık gelenek olan sevgi bohçası, Kızılay Ağrı Şubesi tarafından devam ettiriliyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara el uzatan Kızılay'ın Ağrı Kadın Kolları gönüllüleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeklere verilen ve içerisinde bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik birçok eşya bulunan sevgi bohçaları, yeni doğum yapan annelerin de yüzünü güldürüyor.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, yeni doğum yapmış kadınların ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle sevgi bohçaları ile bir nebze de olsa annelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyleyerek, “Ağrı Kızılay Kadın Kolları ekibiyle beraber bugün hastanede yeni doğum yapmış olan annelerimizi ziyarete geldik. Karınca kararınca hazırlamış olduğumuz sevgi bohçalarımızla birlikte bir nebze de olsa annelerimizin yanında olmak için geldik. Bu dönem annelerimizin ruhen çok destek beklediği bir dönem. Biz de bu dönemde annelerimize destek olmak adına gönüllü arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Hastane personellerimizle birlikte dağıtımlarımızı yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Aslan ise Kızılay'ın yaptığı bu yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tüm Kızılay ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı hem hastalarımız hem de hastanemiz adına teşekkür ederim” dedi.