Ağrı'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı. Hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi.

Açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık günü saat 17.00'de Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Dedebulak köyüne inen helikoptere alınan hasta, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.