Ağrı'da Atabarı oyunu sahnelendi

Ağrı'da kordon boyunda saat 19.19´da sahnelenen Atabarı oyunu, büyük bir coşkuya neden oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Milli Mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak, 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi düzenlendi.

Bu kapsamda Ağrı'da Millet bahçesinde kordon boyunda sahnelenen Atabarı oyunu, izleyenlere büyük coşku yaşattı.

Saatler 19.19´u gösterdiğinde 7´den 70´e gönüllü çok sayıda kişi büyük bir çember oluşturup Atabarı oynadı. Atabarı oyunu büyük ilgi görünce, ikinci kez sahnelendi. Oynayanlar ve izleyenler büyük coşku yaşadı.

Türkiye Halkoyuncular Platformu Birliği Ağrı İl Koordinatörü Necip Çiçek yapmış olduğu açıklamada; “81 İl 19 Ülkede eş zamanlı 19 Mayıs Saat 19:19 da Millet Bahçesi Kent Meydanında Atabarı çoşku ile oynandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halkoyuncular Birliği Platformu Dünya Atabarı oynuyor Projesine Katkılarından dolayı Ağrı Valisi Süleyman Elban'a Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aktaş'a Gençlik Spor İl Müdürü Cihan Demir ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak'a Kültür Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut'a teşekkür ediyoruz” dedi.