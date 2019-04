Ağrı'da Avukatlar Günü programı

Ağrı Barosu, 5 Nisan Avukatlar Gününü, düzenlediği akşam yemeği programı ile kutladı. Geceye Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa İşleyen, Ağır Ceza Mahkemesi başkanları Erkan Akdine, Murat Öz, cumhuriyet savcıları, hakimler, avukatlar, adliye mensupları, basın temsilcilerinin bulunduğu 500'ü aşkın davetli katıldı. Konuşmaların yapıldığı gece de Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, Uşak Baro Başkanı Avukat Kazım Kargıya Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve Uşak Barosuna Ağrı'daki tüm hukukçular adına başsağlığında bulundu. Aydın, ‘'Hukuk devletinin demokrasinin ve kutsal sayılan tüm değerlerin teminatı ve savunucusu avukatlardır. Avukatlık mesleği toplumun ve medeniyetlerin en kutsal en kadim meskenlerindedir. Avukatlık, savcılık, hakimlik yargının aslî ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Adaletin tesisini hedefleyen toplumlar ve rejimler öncelikle yargının aslî unsurları arasında eşitliği sağlamalıdırlar. Bu eşitlik önce zihinlerde başlamalıdır. Biz avukatlar seçkin ya da kutsal olduğumuz iddiasında değiliz ancak bir toplum seçkin ve kutsal kılan tüm değerlerin savunucusuyuz'' dedi.

‘'Her devlet, her sistem ve her rejimde mahkemeler vardır. Ancak savunma yani avukatlık sadece hukuk devletlerinde ve demokratik rejimlerde vardır. Öyleyse hukuk devleti ve demokrasinin teminatı ve vazgeçilmez unsuru savunma makamıdır'' ifadelerini kullanan Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın konuşmasının devamında, ‘'Avukatlık mesleği gençleşen 125.000 avukatın olduğu, 20 bini aşkın stajyer avukat ve 83 bin hukuk öğrencisinin olduğu bir meslektir. Genç avukatlar gelecek endişesi taşımaktadır. Bunun için bir an önce Avukatlık için Yeterlilik sınavının gelmesi gerekmektedir. Kontenjanlar azaltılmalı, staj daha etkin ve kaliteli olmalıdır. CMK ve Adlî Yardım Avukatlığında KDV kaldırılmalı ve Kamu Avukatlarının özlük hakları düzeltilmelidir'' ifadelerini kullandı.

Mevlana'dan ilham aldıklarını dile getiren Aydın, ‘'Sesini değil sözünü yükseltmeli insan. Gök gürültüsü değil yağmurlardır yaprakları yaşatan. Biz avukatlar her türlü talep ve mücadelemizde sesimizi değil sözümüzü yükseltmeliyiz'' şeklinde konuştu.

Ağrı da görev yapan tüm hukukçular avukatlar savcılar hakimler ve adliye personelleri bir aile gibi olduklarını vurgulayan Aydın, ‘'Bu gece bunun en güzel göstergesidir. Burada tayini çıkan her savcı ve hakimimizle görüşüyoruz. Onların Ağrıda her zaman onlarca evleri vardır. Bizimde onların gittiği yerlerde evimiz vardır. Şu fâni dünyada önemli olan iyi bir insan olabilmek ve şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakabilmektir. Ağrı'da gök kubbe altında hoş bir seda bırakan tüm hukukçular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor ve gecemize teşriflerinizle bizleri onure ettiniz'' şeklinde konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa İşleyen ise, tüm Avukat arkadaşlarının 5 Nisan Avukatlar gününü kutladı. İşleyen, ‘'Baro Başkanımızın konuşma ve temennilerine aynen iştirak ediyorum. Hiç şüphesiz avukat yargının aslî ve vazgeçilmez unsurudur. Savunma yargının olmazsa olmaz unsurudur. Bizleri bu güzel geceye davet eden Ağrı Barosu'na teşekkür ederim geceniz kutlu olsun'' dedi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça da konuşmasına 5 Nisan Avukatlar gününü kutlayarak başladı. Pulça, Uşak Baro Başkanı Av. Kazım Kargıya Allah'tan rahmet, ailesine ve Uşak Barosuna başsağlığı dileyerek Yargının üç ayağından biri olan Avukatlık yargının aslî ve vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Pulca, ''Savunma yargının olmazsa olmazıdır. Bizler Ağrı'da görev yaptığımız süreçte iyi ve uyumlu günler geçirdik. Avukat arkadaşlarımızı seviyor ve saygı duyuyoruz. Bu yıl tayinimiz çıkacak ve gideceğiz ama gönlümüz burada kalacak. Farkına varmadan birilerini kırmış ya da üzmüşsek haklarınızı helal edin bizde sizlere haklarımızı helal ediyoruz. Avukatlık mesleğinin kutsallığına inan ve avukatlık mesleğinin daha iyi durumlarda olması gerektiği düşüncesi ile 5 Nisan Avukatlar Gününüzü kutluyor, saygılar sunarım'' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında gece meslekte 15 ve 20. yılını dolduran avukatlar ve baro çalışanlarına plaket verilmesi, tavla ve satranç turnuvası birincilerine ödül takdimi ile devam etti. Yemek ikramının ardında müzik dinletisi ve halay ve oyunlarla gece renklendi.