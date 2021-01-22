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Ağrı'da ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Ağrı’da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar.

Ağrı'da girdikleri apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar, binanın güvenlik kameralarını fark etmeyince yakalandılar.


Ağrı merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katına çıkarak iş kapı önlerindeki ayakkabılara kontrol eden 2 kişi beğendikleri ayakkabıyı çalarken güvenlik kameralarından kaçamadılar.


Olay görüntülerini izleyen apartman sakinleri görüntüleri polise vererek hırsızların yakalanmasını istediler.

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