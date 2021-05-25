İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar

Ağrı’da büyüleyici tonlarıyla çiçeklenen ağaçlar şehirde adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

Ağrı'da büyüleyici tonlarıyla çiçeklenen ağaçlar şehirde adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.


Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan ve büyüleyici renklere boyanan ağaçlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Başta kırsal kesimler olmak üzere kent merkezinde bulunan ağaçlarda da açan çiçekler doğa ve fotoğraf tutkunlarının vakit geçirdiği alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Rengarenk çiçeklerin açtığı ağaçlar görenleri hayran bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.