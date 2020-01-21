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Ağrı'da başarılı sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti

Ağrı’yı Türkiye Açık Kick Boks şampiyonasında başarılı bir şekilde temsil eden, Ağrılı Kick Boksçular Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’i ziyaret etti.

Ağrı'yı Türkiye Açık Kick Boks şampiyonasında başarılı bir şekilde temsil eden, Ağrılı Kick Boksçular Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.


Antalya'da düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında 1 altın,1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ağrılı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.


Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Kick Boks Antrenörü Hüseyin Oflaz yönetimindeki sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaretlerinde elde ettikleri başarılarının hikâyesini il müdürü Demir'e anlattı.


İl Müdürü Demir ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında, Kick boks antrenörü Hüseyin Oflaz'ı ve derece elde eden sporcuları tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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