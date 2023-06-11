Ağrı'da başından vurulan genç ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Ağrı'da gittiği düğünde başından vurulan yaralı genç ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde gittiği düğünde 20 yaşındaki Ali Sayan'ın başına kurşun isabet etti. Ağır yaralı genç Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisinin ardından yaralı gencin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilme kararı alındı. Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan Ali Sayan'ı göndermek için Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'da havalimanına geldi.