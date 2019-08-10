Ağrı'da bayram alışverişi yoğunluğu

Ağrı'da yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bayram alışverişi yapmak üzere çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak ve Kurban Bayramının yaklaştığı son günlerde özellikle Cumhuriyet Caddesi ve Meydan Çarşısında kalabalıklar oluşturan vatandaşlar, önceki bayramlarda yaptıkları alışverişleri sınırlamak zorunda kaldı. Kurban Bayramı yoğunluğundan istifade edip Cumhuriyet Caddesinde tezgâhını kuran Ayakkabı satıcısı Abdulhamit Çabaş, satışlarının beklediğinden daha az olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş mağazasında bayramlık ihtiyaçların satışına başlayan Hanifi Şahin, bayram şekeri fiyatlarının seneden seneye artış gösterdiğini ve bu sebeple de satışların önceki yıllara oranla düştüğünü söyledi. Şahin, konuşmasında, "Şeker fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 60'lık bir artış var. Ama geçen Ramazan Bayramına göre fazla bir değişiklik yok. Eski bayramlara göre millet bu yıl fazla bir şey alamıyor. Eskiden koli şeker alanlar bu yıl bu bayram kilo işi ancak alıyor. Bu bayram her bayrama göre sakin geçti. Alışverişte biz daha yoğun olmasını bekliyorduk. Ama olmadı. Milletin alım gücü düştü. Son bayramlarda şeker fiyatlarında artış yaşandı. Bu yüzden millet alamaz oldu. Eskiden çeşit çeşit şeker ve diğer ürünleri alan müşteriler bu yıl artık bir iki çeşit şeker ya da lokum alabiliyor. Bu konuda insanlar bir mağduriyet yaşıyor. Eskiden biz tonlarca şeker satarken şimdi kilolara düştük. Millet lokumu paket paket alıyordu. Bu bayram onu da kilo işi alıyor. Bizim şu an lokumlarımız açık halde koli olarak satmıyoruz. Bayramların amacı zaten yardımlaşmaktı. Çocukları sevindirmekti. Ama artık kimse çocukları bile sevindiremez durumda.''