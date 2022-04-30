Ağrı'da bayram öncesi havadan trafik denetimi yapıldı

Osman Varol, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için hava ve karada yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Osman Varol, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artıran polis ekipleri ile birlikte uygulama noktasında denetim yaptı. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatan Vali Varol, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Vali Dr. Osman Varol uygulama noktasında yapılan denetimlerin ardından İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Günay, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Somay ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile beraber asayiş ve trafik timlerince alınan trafik tedbirlerini havadan kontrol etmek için Ağrı-Doğubayazıt ve İran Devlet Karayolunda, Merkez-Taşlıçay-Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde havadan helikopter ile trafik denetim faaliyetlerinin yapıldığı uygulama noktalarını inceledi. Helikopter ile yapılan denetimde 755 araç kontrol edilerek kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Bayram tatili için yoka çıkan vatandaşlara trafik tedbirleri kapsamında hatırlatmalarda bulunduklarını söyleyen Vali Dr. Osman Varol, Ağrı'dan Doğubayazıt'a kadar olan güzergahıda helikopter desteğiyle havadan incelediklerini belirterek, “Bayram tatilinin başlangıcıyla beraber hem dün akşam üzeri hem de bugün Türkiye genelinde Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde aynı saatte tüm valilerimiz ve kaymakamlarımız trafik denetimleri gerçekleştirdi. Özellikle bayram tatili için yola çıkan vatandaşlarımızın trafik ile ilgili hassasiyetlerini unutmamalarını, bu konuda bir farkındalık yaratılmasını ve özellikle Covid dönemini yaşadıktan sonra ilk serbest bayramımızın trafik kazalarıyla negatif bir algı oluşturmaması için tüm yurtta çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda bugün saat 11'de şehrimizin giriş noktasındaki trafik uygulamasında arkadaşlarımıza iştirak ettik. Vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Onları ikaz ettik. Emniyet kemeri hassasiyetini hatırlattık. Ayrıca jandarma teşkilatımıza ait helikopter ile şehir merkezinden Doğubayazıt'a kadar olan güzergahtaki trafik tedbirlerini havadan denetledik. Şu an için yollarımızda normal sayılabilecek bir yoğunluk var. Biz şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz ve bayramımızın trafik trafik kazalarıyla zehir olmaması için tüm vatandaşlarımızı tekrar trafik konusunda duyarlılığa davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.