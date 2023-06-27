İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da belediye bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait otobüsler, vatandaşlarımızın mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi adına Kurban Bayramında 3 gün boyunca halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Vatandaşlarımız, 28 Haziran Çarşamba gününden 30 Haziran Cuma günü gününe kadar ulaşımlarını belediye otobüsleri ile ücretsiz sağlayacaktır. Belediyemiz, vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için karşılaşılabilecek tüm aksaklıklar için bayram tedbirleri almıştır" dedi.

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