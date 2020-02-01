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Ağrı'da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekipler 22 araçla cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekipler 22 araçla cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.



Kentte vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye olarak 22 aracımızla sahadayız. Vatandaşların mağdur olmaması adına 18 mahallemizde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor" denildi.

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